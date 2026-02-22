Взрывы прогремели в Павлограде

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Ранее стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Одесском районе.
В городе Павлограде Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
В городе Павлограде Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Ранее стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Одесском районе.