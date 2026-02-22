В Братиславе сотрудники посольства РФ почтили память павших воинов-освободителей

БРАТИСЛАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев и сотрудники российского диппредставительства в республике в преддверии Дня защитника Отечества возложили венок и цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Братиславе. Об этом сообщила пресс-служба посольства.
«В канун Дня защитника Отечества посол России в Словакии Сергей Андреев с супругой и сотрудники посольства возложили венок и цветы к памятнику воинам Красной Армии на Центральном военно-мемориальном комплексе “Славин” в Братиславе», — отметила пресс-служба.
Мемориальный комплекс красноармейцев «Славин».
Останки погибших за освобождение Словакии советских воинов до сих пор находят в республике на полях бывших сражений. Прах героев с воинскими почестями хоронят на военно-мемориальном кладбище «Славин». Монумент, объявленный национальным памятником культуры, расположен на возвышающемся над центром словацкой столицы холме Славин, высота которого составляет 252 метра.
Монумент был сооружен в честь героев Красной армии и 15-й годовщины освобождения города от нацистов. Ансамбль занимает площадь 10 тыс. квадратных метров. На лестнице, ведущей к памятнику, установлен барельеф «Присяга боевому знамени». От верхней площадки лестницы начинается следующая часть мемориала с могилами и скульптурными группами, символизирующими благодарность павшим героям. Венчает ансамбль пилон высотой 42 метра с бронзовой фигурой советского воина-победителя с развернутым знаменем. Ее видно из многих районов Братиславы.
В Словакии в боях с нацистами в 1944—1945 годах погибли 63 518 красноармейцев.