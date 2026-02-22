В Братиславе сотрудники посольства РФ почтили память павших воинов-освободителей

Монумент был сооружен в честь героев Красной армии и 15-й годовщины освобождения города от нацистов. Ансамбль занимает площадь 10 тыс. квадратных метров. На лестнице, ведущей к памятнику, установлен барельеф «Присяга боевому знамени». От верхней площадки лестницы начинается следующая часть мемориала с могилами и скульптурными группами, символизирующими благодарность павшим героям. Венчает ансамбль пилон высотой 42 метра с бронзовой фигурой советского воина-победителя с развернутым знаменем. Ее видно из многих районов Братиславы.