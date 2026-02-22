Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один российский военный взял в плен восемь украинских боевиков в ДНР

Под Красноармейском в ДНР один российский военнослужащий взял в плен сразу восемь бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Игорь Бойко.

Источник: Life.ru

По его словам, группу украинских военных доставили на свиноферму, где по их позициям отработала артиллерия. В результате один солдат погиб, ещё несколько получили ранения.

«Прилетел (российский. — Прим. Life.ru) дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед… “Спалился” дроном Андрей. И нас (восемь человек. — Прим. Life.ru) взял в плен один человек», — поделился военнопленный.

Сдавшийся военнослужащий 79-й ОДШБ ВСУ Ростислав Лемешенко рассказал, что во время штурма российский солдат стрелял в пол и уничтожил двух боевиков, после чего остальные восемь человек решили сдаться.

Ранееврио командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил орден Суворова 45-й отдельной гвардейской инженерной бригаде. Бригада отмечается орденом за «выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные военнослужащими соединения в зоне проведения спецоперации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше