Один российский военный взял в плен восемь украинских боевиков в ДНР

По его словам, группу украинских военных доставили на свиноферму, где по их позициям отработала артиллерия. В результате один солдат погиб, ещё несколько получили ранения.
«Прилетел (российский. — Прим. Life.ru) дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед… “Спалился” дроном Андрей. И нас (восемь человек. — Прим. Life.ru) взял в плен один человек», — поделился военнопленный.
Сдавшийся военнослужащий 79-й ОДШБ ВСУ Ростислав Лемешенко рассказал, что во время штурма российский солдат стрелял в пол и уничтожил двух боевиков, после чего остальные восемь человек решили сдаться.
Ранееврио командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил орден Суворова 45-й отдельной гвардейской инженерной бригаде. Бригада отмечается орденом за «выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные военнослужащими соединения в зоне проведения спецоперации.
