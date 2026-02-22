Один российский военный взял в плен восемь украинских боевиков в ДНР

«Прилетел (российский. — Прим. Life.ru) дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед… “Спалился” дроном Андрей. И нас (восемь человек. — Прим. Life.ru) взял в плен один человек», — поделился военнопленный.