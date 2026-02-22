«Сильный парень»: Коростелёв восхитил норвежцев, муж Просвирновой сотворил чудо, а Вирер закончила карьеру

Однако время шло, а пуститься в погоню за беглецами никто не решался. Все экономили силы и не хотели рисковать. Лишь за три круга до финиша группа преследователей опомнилась и прибавила, но было слишком поздно. А опытнейший нидерландец не стал дожидаться последних метров и заранее улетел ещё и от датчанина. Вероятно, Йоррит теперь повесит коньки на гвоздь. Потому эта награда высшей пробы для него особенно ценна. Первую же он получил ещё на Играх в Сочи.