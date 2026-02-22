«Сильный парень»: Коростелёв восхитил норвежцев, муж Просвирновой сотворил чудо, а Вирер закончила карьеру

Савелий Коростелёв после окончания лыжного марафона усомнился в том, что Александр Большунов составил бы достойную конкуренцию Йоханнесу Клебо на Олимпийских играх в Италии. В свою очередь, норвежцы высоко оценили уровень подопечного Егора Сорина и приятно удивились его прогрессу. Конькобежка Анастасия Семёнова не смогла пробиться в финал масс-старта, а у мужчин в аналогичном виде серебро взял Виктор Хальд Торуп — супруг сменившей гражданство российской шорт-трекистки Софьи Просвирновой. Биатлонистка Доротея Вирер осталась без медали в последней гонке в карьере, а мужская сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу.
Последняя гонка Вирер.
Соревнования по биатлону на Олимпийских играх закрылись женским масс-стартом. Местные болельщики мечтали о завоевании медали Доротеей Вирер. Дело в том, что для четырёхкратной чемпионки планеты это была последняя гонка в карьере. И она хотела поставить эффектную точку в домашних стенах.
После первого рубежа опытная спортсменка даже шла второй, но два промаха на последующих не позволили подняться выше пятой строчки. Зато Осеан Мишлон с аналогичным количеством незакрытых мишеней одержала победу. Её спасла замечательная скорость. Перед заключительной стойкой она лидировала, но допустила осечку и уступала Терезе Воборниковой 7,9 секунды. Также её опережали Анна Магнуссон и Жулия Симон.
И если шведка быстро отвалилась, то француженки не отпускали чешку. Та была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию, но на финишный круг не хватило немного сил. Воборникова пропустила вперёд сначала Мишлон, а потом Симон. Таким образом, 23-летняя спортсменка завоевала вторую награду высшей пробы на ОИ-2026 и заодно взяла реванш за обидную развязку в спринте. Тогда Осеан почти до последнего располагалась на вершине промежуточного протокола, пока её неожиданно не опередила Марен Ельмесет Киркеэйде.
Вирер же очень тепло проводили зрители. К слову, после гонки она вновь вышла на трассу вместе с Франциской Пройс, которая тоже закончила карьеру, чтобы вместе символически пересечь финишную черту, держась за руки. А после болельщики устроили овацию итальянке, которая с трудом сдерживала слёзы.
Доротея Вирер.
Gettyimages.ru.
© Hendrik Schmidt.
Неудачный полуфинал Семёновой.
Помимо Савелия Коростелёва, из россиян в предпоследний день Игр выступила только Анастасия Семёнова. Впрочем, от конькобежки, в отличие от лыжника, ждать борьбы за медали не приходилось. Молодая уроженка Коломны получила нейтральный статус только в прошлом году. Она успела принять участие в масс-стартах на четырёх этапах Кубка мира (что позволило отобраться на ОИ), но без особых успехов.
В итоге Семёновой совсем немного не хватило, чтобы выйти в финал в Италии. Она начала быстро и сразу закрепилась на третьем месте. А потом и вовсе вырвалась в лидеры. Главной задачей в этой дисциплине в квалификации является набор очков на четырёх промежуточных финишах: за первую строчку начисляют три, за вторую — два, за третью — одно. И Анастасия как раз сумела его добыть.
Однако потратила слишком много сил и стала отставать от конкуренток. На двух следующих промежуточных финишах о баллах речи не шло. Однако на заключительном круге россиянка взлетела на второе место, понимая, что необходимо попадать в топ-3. Увы, более искушённые соперницы оттёрли её на внешний радиус. В итоге отечественная конькобежка заняла девятое место в своём забеге, а до выхода в финал не хватило одного очка.
Удивительная победа Бергсмы.
Абсолютно невероятную развязку подарил мужской масс-старт, где собралась целая россыпь звёзд. 40-летний Йоррит Бергсма не входил в число главных фаворитов и не рассматривался оппонентами всерьёз. Однако продемонстрировал удивительную хитрость. Практически в самом начале ветеран конькобежного спорта предпринял мощный рывок. Поддержал его лишь Виктор Хальд Торуп. Остальные не торопились. Складывалось впечатление, что в этом не было смысла, ведь всё только начиналось.
Однако время шло, а пуститься в погоню за беглецами никто не решался. Все экономили силы и не хотели рисковать. Лишь за три круга до финиша группа преследователей опомнилась и прибавила, но было слишком поздно. А опытнейший нидерландец не стал дожидаться последних метров и заранее улетел ещё и от датчанина. Вероятно, Йоррит теперь повесит коньки на гвоздь. Потому эта награда высшей пробы для него особенно ценна. Первую же он получил ещё на Играх в Сочи.
А за взявшего серебро Торупа могут порадоваться и отечественные болельщики, поскольку он женат на бывшей российской шорт-трекистке Софье Просвирновой. Они долго встречались и в 2022-м сыграли свадьбу. А в 2023-м девушка сменила гражданство, чтобы находиться рядом с супругом. Во время масс-старта она присутствовала на трибунах и радовалась за мужа. Более того, датчанин принёс своей стране всего вторую медаль зимних ОИ в истории и первую с 1998-го.
Золото в женском масс-старте тоже уехало в Нидерланды. Марейке Груневауд опередила Ивани Блонден и других соперниц.
Йоррит Бергсма.
Gettyimages.ru.
© Dean Mouhtaropoulos.
Сокрушительный разгром Словакии.
Между тем в мужском хоккейном турнире состоялся матч за третье место. Симпатии российских болельщиков скорее были на стороне сборной Словакии, поскольку в её состав попали трое представителей КХЛ: Адам Лишка («Северсталь»), Адам Ружичка («Спартак») и Мартин Гернат («Локомотив»).
Однако сильнее оказалась команда Финляндии. Уже на восьмой минуте Себастьян Ахо добил шайбу в сетку, воспользовавшись неудачными действиями Самуэля Главая. После перерыва вратарь соперников опять ошибся и не справился с выстрелом Эрика Хаулы в ближний угол. Но за 30 секунд до перерыва Томаш Татар сократил отставание до минимума и возродил интригу.
Увы, спастись не удалось. Словаки полетели вперёд, а оппоненты убегали в контратаки. Вскоре Роопе Хинц реализовал большинство. А спустя 42 секунды Каапо Какко воспользовался неожиданным падением Герната в своей зоне и завершил сольный проход точным броском. В концовке Владимир Орсаг поменял Главая на шестого полевого, но лишь поплатился за это. Йоэль Армиа и Эрик Хаула поразили пустой створ — 6:1.
Тёплые слова для Коростелёва.
Для России главным событием дня стало пятое место Коростелёва в марафоне. Он, хотя и не попал в тройку сильнейших, заслужил слова похвалы как на родине, так и от соперников. Сам Савелий тоже предельно уважительно высказался о них, в том числе о Йоханнесе Клебо. На финише пожал ему руку, а позже назвал величайшим лыжником в истории.
Зато не согласился со словами Александра Большунова, который сравнил Олимпиаду с цирком и предположил, что брать медали тут легко.
«Большунов в нынешнем состоянии не помешал бы ему. Нас не было четыре года. Это было бы за гранью фантастики», — объяснил уроженец Перми.
Результаты подопечного Егора Сорина в Италии ценны вдвойне, если учесть, что у него не было возможности взять с собой полноценную сервис-группу, которая готовила бы лыжи. На это указал, в частности, член президиума ФЛГР Сергей Крянин.
«У норвежцев они работали практически до конца. Савелий делал всё возможное. Он оказался среди лучших. Вместе с французом они пытались биться за медали и были реальными претендентами», — приводит слова Крянина «Спорт-Экспресс».
Да и сами скандинавы высоко оценили его уровень. Клебо тепло высказался о конкуренте и удивился тому, насколько серьёзного прогресса тот добился с момента дебюта на этапе КМ в декабре.
«Он делает огромные шаги в карьере. Это правильное направление, думаю, сегодня Савелий также показал, что он сильный парень. Надеюсь, будем чаще видеть его в будущем, и он продолжит двигаться в верном направлении», — отметил Клебо.
В свою очередь, Эмиль Иверсен подчеркнул, что россиянин приехал в Милан практически в полном одиночестве и, несмотря на это, смотрелся достойно.
«У него точно впереди большое будущее. Видимо, мне не доведётся с ним много соревноваться, но буду смотреть по телевизору. Хотелось бы увидеть больше нейтральных атлетов? Если критерии для статуса окажутся выполнены, конечно, нам нужно больше таких, но важно, чтобы они следовали критериям», — сказал норвежец.
Савелий Коростелёв и Йоханнес Клебо.
Gettyimages.ru.
© Lars Baron.
Флаг России под запретом.
К сожалению, день не обошёлся без ложки дёгтя. Перед началом мужского лыжного марафона стражи правопорядка не позволили одному из зрителей пронести на стадион флаги России и Белоруссии. Причём они находились внутри рюкзака. Плюс речь о маленьких флажках размером с половину листа формата А4, а не о больших стягах. Однако пройти с ними всё равно не разрешили.
С одной стороны, организаторы действовали согласно нормам регламента. Как известно, брать с собой на трибуны флаги этих государств на ОИ запрещено. С другой, порой полицейские проявляли большую лояльность. Например, на скиатлон, где Коростелёв чуть не взял медаль, семейная пара из Молдавии спокойно пронесла отечественный триколор. Они даже не знали о действующих ограничениях.
По свидетельству чемпиона мира Алексея Петухова, за подопечного Егора Сорина во время марафона всё равно болели едва ли не активнее, чем за остальных.
«Трибуны поддерживали Савелия, когда он проезжал. И поддерживают не только наши. Вполне позитивная обстановка, все кричат: “Савелий”. Есть флаги с его именем, фотографией. Всё очень дружелюбно в спортивной атмосфере, всё классно», — цитирует Петухова «Р-Спорт».
А вот у Софьи Самоделкиной нашёлся свой неожиданный поклонник. Бывшая солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер поблагодарила фигуристку за использование композиции. Дело в том, что представляющая Казахстан спортсменка катала произвольную программу под Sunset Boulevard. А американская певица когда-то исполняла в одноимённом мюзикле одну из главных ролей. Самоделкина тут же ответила в комментариях.
«О боже мой! Спасибо вам за прекрасную музыку! Я люблю вас», — отреагировала девушка.