Глава NASA Айзекман заявил, что планы полёта на Луну сохраняются

Он подтвердил, что корабль вернули со стартовой площадки в сборочный цех, из-за чего агентство не сможет использовать мартовское окно запуска.
При этом глава NASA подчеркнул, что лунная программа остаётся в силе.
«Мы вернёмся в ближайшие годы, построим базу на Луне и будем осуществлять непрерывные полёты на Луну и обратно», — написал Айзекман в соцсети X.
Ранее стало известно, что американское космическое агентство NASA готовится вернуть ракету Artemis II и корабль Orion со стартовой площадки в сборочный цех после выявленной утечки.