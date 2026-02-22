Ричмонд
Глава NASA Айзекман заявил, что планы полёта на Луну сохраняются

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что США сохраняют планы возвращения на Луну, несмотря на перенос запуска миссии Artemis II.

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что США сохраняют планы возвращения на Луну, несмотря на перенос запуска миссии Artemis II.

Он подтвердил, что корабль вернули со стартовой площадки в сборочный цех, из-за чего агентство не сможет использовать мартовское окно запуска.

При этом глава NASA подчеркнул, что лунная программа остаётся в силе.

«Мы вернёмся в ближайшие годы, построим базу на Луне и будем осуществлять непрерывные полёты на Луну и обратно», — написал Айзекман в соцсети X.

Ранее стало известно, что американское космическое агентство NASA готовится вернуть ракету Artemis II и корабль Orion со стартовой площадки в сборочный цех после выявленной утечки.

