BZ: за кулисами идут переговоры о возобновлении проекта Nord Stream

Berliner Zeitung сообщает о ведущихся за кулисами переговорах, касающихся возможного перезапуска проекта Nord Stream.

Газета Berliner Zeitung сообщает о ведущихся за кулисами переговорах, касающихся возможного перезапуска проекта Nord Stream.

«Вашингтон заинтересован в поставках газа в Европу, которые годами пытался предотвратить», — отмечают авторы публикации.

Однако, как отмечается в статье, одним из решающих условий является то, что поставки должны быть организованы под американским управлением.

Напомним, что в сентябре 2022 года на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают версию преднамеренного саботажа. Компания-оператор Nord Stream AG назвала произошедшее беспрецедентным случаем и отметила, что сроки восстановления пока не поддаются оценке.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, скучает ли Европа по «Северным потокам».

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
