BZ: за кулисами идут переговоры о возобновлении проекта Nord Stream

Газета Berliner Zeitung сообщает о ведущихся за кулисами переговорах, касающихся возможного перезапуска проекта Nord Stream.
«Вашингтон заинтересован в поставках газа в Европу, которые годами пытался предотвратить», — отмечают авторы публикации.
Однако, как отмечается в статье, одним из решающих условий является то, что поставки должны быть организованы под американским управлением.
Напомним, что в сентябре 2022 года на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают версию преднамеренного саботажа. Компания-оператор Nord Stream AG назвала произошедшее беспрецедентным случаем и отметила, что сроки восстановления пока не поддаются оценке.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, скучает ли Европа по «Северным потокам».