Глава МИД Финляндии не исключила возможность возобновления диалога с РФ

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телерадиокомпании Yle не исключила возможности возобновления диалога с РФ.
«Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает», — заявила Валтонен в ответ на вопрос о том, возможен ли в будущем диалог с Москвой. Она считает, что Европе следует играть более значимую роль в мирном процессе.
Министр также отметила, что Финляндия на данный момент не рассматривает возможность привлечения экс-президента страны Саули Ниинистё к роли в переговорах с РФ. «У нас компетентные переговорщики, и Ниинистё, безусловно, один из них. Но сейчас это неактуально», — добавила она.
В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако он полагает, что время для этого разговора еще не наступило. Издание Politico со ссылкой на источники также ранее сообщало, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб.