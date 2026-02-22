Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Финляндии не исключила возможность возобновления диалога с РФ

Элина Валтонен также считает, что Европе следует играть более значимую роль в мирном процессе.

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телерадиокомпании Yle не исключила возможности возобновления диалога с РФ.

«Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает», — заявила Валтонен в ответ на вопрос о том, возможен ли в будущем диалог с Москвой. Она считает, что Европе следует играть более значимую роль в мирном процессе.

Министр также отметила, что Финляндия на данный момент не рассматривает возможность привлечения экс-президента страны Саули Ниинистё к роли в переговорах с РФ. «У нас компетентные переговорщики, и Ниинистё, безусловно, один из них. Но сейчас это неактуально», — добавила она.

Глава финского МИД также подчеркнула, что важно запустить пакет помощи ЕС для Украины на €90 млрд, заблокированный ранее Венгрией. По ее словам, Финляндия уже отправила на помощь Украине из своих запасов «все, что возможно, включая оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса».

В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако он полагает, что время для этого разговора еще не наступило. Издание Politico со ссылкой на источники также ранее сообщало, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше