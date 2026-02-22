Глава МИД Финляндии не исключила возможность возобновления диалога с РФ

В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, однако он полагает, что время для этого разговора еще не наступило. Издание Politico со ссылкой на источники также ранее сообщало, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб.