Украинский военнослужащий, проведший в плену более трёх лет, заявил, что после возвращения его мать присвоила 4 млн гривен и выписала его из квартиры.
Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, инцидент произошёл в Ровенской области.
Сообщается, что 22-летний Дмитрий подписал контракт до начала специальной военной операции и попал в плен вскоре после её начала. После возвращения он обнаружил, что средства с его банковской карты исчезли, а попытка урегулировать конфликт мирным путём не дала результата.
По словам источника, мужчина обратился в суд с требованием вернуть деньги. Также утверждается, что он был выписан из квартиры.
В силовых структурах добавили, что после возвращения из плена военный вновь отправился на передовую.
