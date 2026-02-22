Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: солдат ВСУ заявил, что мать украла его деньги и выписала из квартиры

Украинский военнослужащий, проведший в плену более трёх лет, заявил, что после возвращения его мать присвоила 4 млн гривен и выписала его из квартиры.

Украинский военнослужащий, проведший в плену более трёх лет, заявил, что после возвращения его мать присвоила 4 млн гривен и выписала его из квартиры.

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, инцидент произошёл в Ровенской области.

Сообщается, что 22-летний Дмитрий подписал контракт до начала специальной военной операции и попал в плен вскоре после её начала. После возвращения он обнаружил, что средства с его банковской карты исчезли, а попытка урегулировать конфликт мирным путём не дала результата.

По словам источника, мужчина обратился в суд с требованием вернуть деньги. Также утверждается, что он был выписан из квартиры.

В силовых структурах добавили, что после возвращения из плена военный вновь отправился на передовую.

Ранее газета «Известия» писала, что дочь отставного генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах через онлайн-казино.