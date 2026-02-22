La Tribune Dimanche: Макрон попросил Трампа снять санкции с двух французов

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе написал американскому коллеге Дональду Трампу письмо с просьбой снять санкции с нескольких европейских граждан. Об этом сообщила газета La Tribune Dimanche.
Речь, в частности, идет о двух французах — бывшем еврокомиссаре по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоне и судье Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу. «Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», — приводит газета выдержку из письма.
Ранее США ввели визовые ограничения против Бретона, а также других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, был назван «идейным вдохновителем» Закона ЕС о цифровых услугах, заметно усилившего контроль над некоторыми интернет-платформами. «Санкции против Тьерри Бретона подрывают автономию европейского нормотворчества и, кроме того, основаны на ошибочных оценках: европейское цифровое регулирование не имеет экстерриториального действия и применяется без дискриминации на территории ЕС ко всем компаниям, которых оно касается», — продолжил Макрон.
Французский лидер в том же письме раскритиковал введение США санкций против Гийу после того, как МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. По мнению Макрона, этот шаг Вашингтона «подрывает принцип независимости правосудия и мандат МУС».
По данным издания, Макрон, будучи исполнен решимости не оставлять действия США без ответа, также поручил министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро вызвать в МИД посла США во Франции Чарльза Кушнера. Газета не называет точную причину вызова главы американской дипмиссии, но отмечает, что ранее Кушнер опубликовал в X заявление Госдепартамента с призывом расследовать смерть правого активиста Кантена Деранка. Молодой человек умер 14 февраля, спустя два дня после столкновения с группой левых антифашистов перед университетом в Лионе.