La Tribune Dimanche: Макрон попросил Трампа снять санкции с двух французов

Ранее США ввели визовые ограничения против Бретона, а также других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, был назван «идейным вдохновителем» Закона ЕС о цифровых услугах, заметно усилившего контроль над некоторыми интернет-платформами. «Санкции против Тьерри Бретона подрывают автономию европейского нормотворчества и, кроме того, основаны на ошибочных оценках: европейское цифровое регулирование не имеет экстерриториального действия и применяется без дискриминации на территории ЕС ко всем компаниям, которых оно касается», — продолжил Макрон.