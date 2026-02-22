Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Мужчина и женщина погибли при пожаре в одноэтажном частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Мужчина и женщина погибли при пожаре в одноэтажном частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Уточняется, что возгорание произошло утром в субботу. По прибытии спасатели установили, что дом горит изнутри по всей площади.

В ведомстве уточнили, что огонь быстро распространился из-за позднего обнаружения и сообщения о пожаре.

«В доме были обнаружены двое погибших — мужчина и женщина», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Причины возгорания устанавливаются. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее стало известно, что в городском округе Воскресенск в результате пожара в частном доме погибли пять человек, в том числе четверо детей.