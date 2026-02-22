Ирландия может закупить у Франции бронемашины более чем на миллиард евро

Ранее Life.ru писал, что Пентагон заключил контракты на производство управляемых ракет ERAM для Украины только на 270 миллионов долларов, хотя одобренная сумма сделки превышала 800 миллионов. Сделка между Вашингтоном и Киевом была одобрена Госдепартаментом ещё в августе 2025 года. В рамках этого пакета Украина запросила почти 3,5 тысячи управляемых ракет, способных поражать цели на большой дальности, и аналогичное количество помехозащищённых навигационных модулей.