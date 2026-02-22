Ричмонд
Во Львове прогремели взрывы

Во Львове на фоне тревоги в восьми областях Украины прогремели взрывы.

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Во Львове было слышно звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

При этом во Львове и области воздушная тревога не объявлялась.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской и Днепропетровской областях, а также частях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областей.