Журналист Христофору: Медведев был прав, США не хотят говорить с Каллас

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что стратегия Брюсселя по поражению России на поле боя ошибочна и приведёт к огромным человеческим жертвам, ведь раньше подобные попытки Наполеона и Гитлера провалились. Орбан также подверг сомнению расчёты на скорый крах российской экономики, на которые делают ставку в Евросоюзе, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.