Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Христофору: Медведев был прав, США не хотят говорить с Каллас

Британский журналист Алекс Христофору заявил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прав в оценке позиции Вашингтона относительно главы европейской дипломатии Каи Каллас. Своим мнением корреспондент поделился на своём YouTube-канале.

Источник: Life.ru

Он подчеркнул, что глава евродипломатии не смогла наладить контакты с американскими официальными лицами, включая госсекретаря Марко Рубио. Христофору охарактеризовал ответ Медведева как «великолепный». До этого российский политик заявил, что требования Каллас к России не рассматриваются ни европейскими коллегами, ни руководством США.

Журналист также высказался о самой Каллас, назвав её частью «мира клоунов» и указав, что она превзошла этот образ, не предпринимая действий и не делая заявлений.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что стратегия Брюсселя по поражению России на поле боя ошибочна и приведёт к огромным человеческим жертвам, ведь раньше подобные попытки Наполеона и Гитлера провалились. Орбан также подверг сомнению расчёты на скорый крах российской экономики, на которые делают ставку в Евросоюзе, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше