Он подчеркнул, что глава евродипломатии не смогла наладить контакты с американскими официальными лицами, включая госсекретаря Марко Рубио. Христофору охарактеризовал ответ Медведева как «великолепный». До этого российский политик заявил, что требования Каллас к России не рассматриваются ни европейскими коллегами, ни руководством США.
Журналист также высказался о самой Каллас, назвав её частью «мира клоунов» и указав, что она превзошла этот образ, не предпринимая действий и не делая заявлений.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что стратегия Брюсселя по поражению России на поле боя ошибочна и приведёт к огромным человеческим жертвам, ведь раньше подобные попытки Наполеона и Гитлера провалились. Орбан также подверг сомнению расчёты на скорый крах российской экономики, на которые делают ставку в Евросоюзе, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.
