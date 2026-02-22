Эксперт сравнила выгоду банковского вклада и игры на бирже

Она напомнила, что банковский вклад — инструмент с предсказуемой доходностью на определенный срок. Инвестиции в фондовый рынок — инструмент будущего. При этом он тоже может быть предсказуемым, если приобрести облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью.