Эксперт сравнила выгоду банковского вклада и игры на бирже

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Что выгоднее — банковский вклад или инвестиции в фондовый рынок и на каком временном горизонте это проявляется, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
Она напомнила, что банковский вклад — инструмент с предсказуемой доходностью на определенный срок. Инвестиции в фондовый рынок — инструмент будущего. При этом он тоже может быть предсказуемым, если приобрести облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью.
«В сравнении с классическими банковскими депозитами инвестиционный счет с ОФЗ, которые владелец держит до погашения, дает большую доходность. Рассматривать этот вариант можно при горизонтах инвестирования от трех лет и выше. Такие инвестиции перекроют инфляцию, а также дадут возможность зарабатывать», — советует Мария Иваткина.
При этом для размещения средств на один-два года лучше выбрать классический банковский депозит. В обоих случаях следует заплатить налоги, но по ним есть определенные льготы.