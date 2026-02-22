Кравцов: обществознание с 1 сентября будут изучать только ученики 9—11-х классов

Обществознание исключат из программы 8-х классов с 1 сентября 2026 года, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
В интервью РИА Новости министр пояснил, что переход на новые программы проходит постепенно в течение двух лет.
Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года обществознание изучается в 8—11-х классах, а с 1 сентября 2026 года предмет останется только для 9—11-х классов.
Кравцов также сообщил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для учеников 9—11-х классов уже завершена.
Ранее стало известно, что Минпросвещения России введёт обязательную сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов.