Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов: обществознание с 1 сентября будут изучать только ученики 9—11-х классов

Обществознание исключат из программы 8-х классов с 1 сентября 2026 года, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Обществознание исключат из программы 8-х классов с 1 сентября 2026 года, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

В интервью РИА Новости министр пояснил, что переход на новые программы проходит постепенно в течение двух лет.

Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года обществознание изучается в 8—11-х классах, а с 1 сентября 2026 года предмет останется только для 9—11-х классов.

Кравцов также сообщил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для учеников 9—11-х классов уже завершена.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России введёт обязательную сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов.