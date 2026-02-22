Российские войска настойчиво продвигаются сквозь оборону ВСУ по трассе к Славянску, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«На славянско-краматорском направлении в ДНР российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед, проламывая оборону», — отмечается в сообщении.
По данным военкоров, после успешного освобождения территории Приволья российские вооруженные силы продолжили движение в сторону Славянска, вытеснив подразделения ВСУ с занимаемых ими позиций.
Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Карповка в ДНР.