«РВ»: российские войска пробивают оборону ВСУ по трассе к Славянску

Вооруженные силы РФ продолжили движение в сторону Славянска, вытеснив подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска настойчиво продвигаются сквозь оборону ВСУ по трассе к Славянску, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«На славянско-краматорском направлении в ДНР российские войска продолжают уверенно продвигаться вперед, проламывая оборону», — отмечается в сообщении.

По данным военкоров, после успешного освобождения территории Приволья российские вооруженные силы продолжили движение в сторону Славянска, вытеснив подразделения ВСУ с занимаемых ими позиций.

Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Карповка в ДНР.