Азаров рассказал о сокращении численности населения Украины после «майдана»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Население Украины за 12 лет, прошедшие после «майдана», сократилось с 45 до примерно 20 миллионов человек, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Верховная рада Украины 22 февраля 2014 года приняла постановление, согласно которому президент Виктор Янукович не выполняет свои обязанности. Это стало итогом противостояния на киевском «майдане» между сторонниками и противниками евроинтеграции, которое длилось около трех месяцев.
Азаров отметил, что Украина после 2014 года лишилась 12,5 миллиона жителей Крыма, Донбасса, Херсонской, Запорожской, частично Харьковской областей. Кроме того, в Евросоюзе, по данным ЕС, оказали помощь девяти миллионам беженцев с Украины. Еще три миллиона вычеркнуты из-за естественной убыли населения, что в сумме с предыдущими цифрами дает 24,5 миллиона человек.
«Было (около 2014 года) 45 миллионов. Вычитаем из 45 миллионов 24,5 и получаем около 20 миллионов», — сказал Азаров.
При этом нужно вычесть еще уехавших в Россию и потери с начала СВО, добавил он. По его мнению, на Украине после «майдана» произошел геноцид населения, которое еще в 1991 году составляло почти 52 миллиона человек.
В ноябре 2013 года на Украине разгорелась серия антиправительственных протестов под названием «евромайдан» (или просто «майдан») после решения властей приостановить политику, имевшую целью интеграцию с Евросоюзом. Вспыхнули беспорядки. В результате столкновений между силами безопасности Украины и радикально настроенными протестующими погибли более 100 человек, в том числе сотрудники МВД. Следствием протестов стал переворот, который привел к свержению тогдашнего президента Януковича в феврале 2014 года.