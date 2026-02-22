Ричмонд
«Процесс самоликвидации»: в МИД рассказали о влиянии «майдана» на Украину

Мирошник: майдан запустил процесс самоликвидации Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украина начала процесс самоликвидации в угоду внешним интересам после «майдана» в 2014 году. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Посол подчеркнул, что Украина стала страной, которая утратила собственные интересы и превратилась «в набор разномастных ресурсов».

Мирошник добавил, что Украина стала ареной межнациональной розни и военных испытаний. Он уточнил, что украинцы стали пушечным мясом для западного военного противостояния.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что перед событиями «майдана» западные страны активно собирали компромат на членов украинского правительства. Он отметил, что в 2013 году СБУ не информировала о возможном вмешательстве Запада в процесс государственного переворота.