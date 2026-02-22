Ричмонд
Мерц заявил, что посетит Вашингтон для обсуждения позиции ЕС по пошлинам

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос пошлин во время визита в Вашингтон, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что решение о поездке последовало после заявления Трампа о введении торговой пошлины 10% для всех стран мира. Мерц отметил, что Германия будет выступать с «чёткой европейской позицией».

По словам канцлера, перед визитом состоятся консультации внутри Евросоюза. Он подчеркнул, что таможенная политика относится к компетенции ЕС, а не отдельных государств, и в Вашингтон он поедет с согласованной общеевропейской позицией.

Мерц отметил, что будет в Вашингтоне «примерно через неделю».

Ранее Трамп заявил о повышении торговой пошлины в отношении всех стран с 10 до 15%.

