Мерц заявил, что посетит Вашингтон для обсуждения позиции ЕС по пошлинам

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос пошлин во время визита в Вашингтон, пишет Die Welt.
Издание отмечает, что решение о поездке последовало после заявления Трампа о введении торговой пошлины 10% для всех стран мира. Мерц отметил, что Германия будет выступать с «чёткой европейской позицией».
Мерц отметил, что будет в Вашингтоне «примерно через неделю».
Ранее Трамп заявил о повышении торговой пошлины в отношении всех стран с 10 до 15%.
