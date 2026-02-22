Зеленский пережил около дюжины покушений за последние четыре года, пишут СМИ

Со ссылкой на источник, близкий к главарю киевского режима, телеканал утверждает, что российские агенты якобы снимали квартиры рядом с офисом Зеленского с задачей устранить его. Публикацию CNN прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий. В своём Telegram-канале он написал, что ранее подобным сообщениям верили около 10 процентов читателей, а теперь, по его словам, 100 процентов людей смеются над заявлениями о более чем десяти покушениях.