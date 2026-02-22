Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский получит ответ на свои действия в отношении Венгрии и Словакии. Страны объединятся против ультиматумов Киева. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал поступки Зеленского в адрес Братиславы и Будапешта его «худшей авантюрой». Так он написал в соцсети Х.