Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский получит ответ на свои действия в отношении Венгрии и Словакии. Страны объединятся против ультиматумов Киева. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал поступки Зеленского в адрес Братиславы и Будапешта его «худшей авантюрой». Так он написал в соцсети Х.
Золтан Кошкович предупредил, что ответ Венгрии и Словакии может последовать в скором времени. Братислава уже заявила о приостановке поставок электроэнергии Киеву.
«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день», — прокомментировал аналитик.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о блокировании Будапештом выделения ЕС средств Украине. Он объяснил этот шаг тем, что Киев продолжает препятствовать транзиту российских ресурсов по нефтепроводу «Дружба». Будапешт будет блокировать поступление средств до восстановления прежнего транзита.