Венгрия и Словакия объединятся против Зеленского: вот к чему приведут его действия

Кошкович назвал нападки Зеленского на Венгрию и Словакию его худшей авантюрой.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский получит ответ на свои действия в отношении Венгрии и Словакии. Страны объединятся против ультиматумов Киева. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал поступки Зеленского в адрес Братиславы и Будапешта его «худшей авантюрой». Так он написал в соцсети Х.

Золтан Кошкович предупредил, что ответ Венгрии и Словакии может последовать в скором времени. Братислава уже заявила о приостановке поставок электроэнергии Киеву.

«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день», — прокомментировал аналитик.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о блокировании Будапештом выделения ЕС средств Украине. Он объяснил этот шаг тем, что Киев продолжает препятствовать транзиту российских ресурсов по нефтепроводу «Дружба». Будапешт будет блокировать поступление средств до восстановления прежнего транзита.

