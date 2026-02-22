В Иране возобновились студенческие протесты

С конца декабря по середину января в Иране проходили масштабные антиправительственные протесты. Правозащитная организация HRANA сообщала, что смогла подтвердить гибель 5,5 тыс. человек во время силового подавления протестов. Там уточняли, что расследуют еще 17 тыс. неподтвержденных случаев. Власти Ирана подтвердили гибель 3,1 тыс. человек, в числе которых около 200 силовиков.