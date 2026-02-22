Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране возобновились студенческие протесты

В первый день нового учебного семестра в Иране протестовать вышли студенты нескольких университетов. В одном из них произошло столкновение противников и сторонников действующей власти.

Источник: Reuters

Как пишет Financial Times (FT), студенты престижных Технологического университета Амиркабира и Технологического университета Шарифа собрались на территории кампусов. Они скандировали лозунги против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. FT уточняет, что силовикам, как правило, запрещен вход на территорию университетов.

Протестные акции прошли в том числе в Тегеранском университете и университете имени Шахида Бехешти. Часть студентов с плакатами в руках потребовала освободить их однокурсников, задержанных в январе.

С конца декабря по середину января в Иране проходили масштабные антиправительственные протесты. Правозащитная организация HRANA сообщала, что смогла подтвердить гибель 5,5 тыс. человек во время силового подавления протестов. Там уточняли, что расследуют еще 17 тыс. неподтвержденных случаев. Власти Ирана подтвердили гибель 3,1 тыс. человек, в числе которых около 200 силовиков.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше