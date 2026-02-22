В Черкасской области Украины сотрудники ТЦК незаконно задержали священника УПЦ

Ранее в Одессе произошёл конфликт между мужчиной и сотрудниками ТЦК. По предварительным данным, военкомы пытались вытащить его из автомобиля. В ответ мужчина применил огнетушитель — он распылил содержимое в их сторону и после этого уехал с места происшествия.