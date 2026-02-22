Защита директора завода в Орле настаивает на его непричастности к взятке

О задержании директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Михаила Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам, по делу Кузнецова проходят еще четыре фигуранта, среди которых Дашутин, заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, а также Романов и А. С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским.