Мошенники стали писать москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Аферисты от имени портала mos.ru стали писать москвичам о якобы входе в аккаунт на портале, чтобы получить их персональные данные, выяснило РИА Новости.
Мошенники рассылают москвичам электронные письма, в которых сообщают, что в их личный профиль на портале mos.ru был совершен новый вход, и просят проверить параметры входа.
Злоумышленники также сообщают о необходимости позвонить сотруднику отдела контроля по прикрепленному к письму номеру, если человек не заходил на портал. В разговоре аферисты выманивают личные данные и просят назвать код из смс.