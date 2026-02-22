Ричмонд
Мошенники стали писать москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru

РИА Новости: мошенники стали писать москвичам о якобы взломе аккаунта на mos.ru.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Аферисты от имени портала mos.ru стали писать москвичам о якобы входе в аккаунт на портале, чтобы получить их персональные данные, выяснило РИА Новости.

Мошенники рассылают москвичам электронные письма, в которых сообщают, что в их личный профиль на портале mos.ru был совершен новый вход, и просят проверить параметры входа.

Злоумышленники также сообщают о необходимости позвонить сотруднику отдела контроля по прикрепленному к письму номеру, если человек не заходил на портал. В разговоре аферисты выманивают личные данные и просят назвать код из смс.