Переброска авианосца Gerald R. Ford на Ближний Восток подрывает мораль экипажа

«Один моряк пропустил смерть своего прадеда. Другая думает о том, чтобы уйти из ВМС после почти года разлуки со своей маленькой дочерью. Ещё двое сказали, что на корабле были проблемы с канализацией. Решение президента Трампа во второй раз продлить развёртывание авианосца USS Gerald R. Ford сказывается на моряках корабля и их семьях и заставляет некоторых из них задуматься о том, чтобы покинуть ВМС по возвращении в порт приписки», — пишет WSJ.