Переброска авианосца Gerald R. Ford на Ближний Восток подрывает мораль экипажа

Экипаж ВМС США авианосца Gerald R. Ford испытывает значительное напряжение из-за продления миссии и неожиданной переброски на Ближний Восток. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служащих и их родственников.

Источник: Life.ru

«Один моряк пропустил смерть своего прадеда. Другая думает о том, чтобы уйти из ВМС после почти года разлуки со своей маленькой дочерью. Ещё двое сказали, что на корабле были проблемы с канализацией. Решение президента Трампа во второй раз продлить развёртывание авианосца USS Gerald R. Ford сказывается на моряках корабля и их семьях и заставляет некоторых из них задуматься о том, чтобы покинуть ВМС по возвращении в порт приписки», — пишет WSJ.

Стандартная миссия авианосца длится шесть месяцев с возможным продлением при необходимости. «Форд» уже восемь месяцев находится в море: после выхода из порта Норфолк (Вирджиния) в июне прошлого года корабль несколько месяцев провёл в Карибском регионе, а теперь направляется к Ближнему Востоку. Продолжительность операции может достигнуть 11 месяцев, что станет рекордом для американских ВМС. Помимо «Форда», на Ближний Восток также был отправлен авианосец «Авраам Линкольн» и его ударная авианосная группа.

«Перегруженные экипажи могут быть проблемой для всего флота ВМС, а не только для “Форда”. В апреле и мае 2025 года, ближе к концу восьмимесячной командировки, авианосец USS Harry S. Truman потерял несколько истребителей при отражении атак повстанцев-хуситов в Красном море. Расследование ВМС возложило вину на высокий темп операции», — заметили в издании.

А ранее Соединённые Штаты начали формировать на Ближнем Востоке крупнейшую авиационную группировку со времён войны в Ираке в 2003 году. США за последние дни перебросили в регион истребители F-35 и F-22. Туда же направляют самолёты управления и координации. Ещё один авианосец с ударными самолётами и техникой радиоэлектронной борьбы следует к месту дислокации. Кроме того, американский президент Дональд Трамп всерьёз раздумывает над крупномасштабным ударом по ядерным объектам Ирана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

