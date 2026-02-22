Депутат Якубовский предупредил о штрафе за отсутствие домового чата в MAX

Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, отдельного штрафа именно за отсутствие чата приказ Минстроя России не вводит. Однако такие нарушения могут быть квалифицированы как несоблюдение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований.