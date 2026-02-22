Ричмонд
Депутат Якубовский предупредил о штрафе за отсутствие домового чата в MAX

Управляющим компаниям и ТСЖ может грозить штраф до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в мессенджере MAX или неразмещение там информации.

Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, отдельного штрафа именно за отсутствие чата приказ Минстроя России не вводит. Однако такие нарушения могут быть квалифицированы как несоблюдение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований.

В этом случае штраф для должностных лиц составляет до 50 тыс. рублей, для юридических — до 300 тыс. рублей. При повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.

Контроль за исполнением норм будут осуществлять государственные жилищные инспекции регионов.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в мессенджере MAX.