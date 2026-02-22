Галузин указал на позицию Швейцарии в украинском кризисе. Он заявил, что страна отошла от принципов нейтралитета.
«Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров её считать трудно», — добавил он.
По его словам, это осложняет переговорный процесс. В связи с этим Россия настаивает на переносе дискуссий в нейтральную страну.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности попросил делегацию РФ, участвовавшую в трёхсторонних переговорах в Женеве, доложить о результатах из первых уст. Глава государства обратился к участникам встречи, которые недавно работали в Швейцарии с американской и украинской делегациями. 17−18 февраля в Женеве прошли двухдневные переговоры по Украине с участием России, США и представителей киевского режима. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он также провёл отдельную встречу с украинскими представителями. По итогам раунда Мединский сообщил, что диалог прошёл тяжело, но в деловом ключе.
