Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Россия выступает за диалог по Закавказью, но не на площадке в Швейцарии

Россия выступила за сохранение международных консультаций по безопасности в Закавказье. Переговоры традиционно проходят в Женеве. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, пишет газета «Известия». Дипломат отметил важность существующего формата обсуждений. Он также подчеркнул необходимость подходящей для всех сторон площадки.

Галузин указал на позицию Швейцарии в украинском кризисе. Он заявил, что страна отошла от принципов нейтралитета.

«Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров её считать трудно», — добавил он.

По его словам, это осложняет переговорный процесс. В связи с этим Россия настаивает на переносе дискуссий в нейтральную страну.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности попросил делегацию РФ, участвовавшую в трёхсторонних переговорах в Женеве, доложить о результатах из первых уст. Глава государства обратился к участникам встречи, которые недавно работали в Швейцарии с американской и украинской делегациями. 17−18 февраля в Женеве прошли двухдневные переговоры по Украине с участием России, США и представителей киевского режима. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он также провёл отдельную встречу с украинскими представителями. По итогам раунда Мединский сообщил, что диалог прошёл тяжело, но в деловом ключе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше