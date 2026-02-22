Ричмонд
Офицер ПВО «Днепра» рассказал о комбинированном отражении прилетов БПЛА ВСУ

РИА Новости: бойцы ПВО «Днепра» используют новые РЛС для отражения атак БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 22 фев — РИА Новости. Бойцы противовоздушной обороны группировки войск РФ «Днепр» комбинируют использование новых РЛС с применением антидроновых БПЛА, оснащенных системой дистанционного подрыва, чтобы отражать таким образом налеты украинских беспилотников, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным «Сидор».

«У нас имеются новые разработки по радиолокационным станциям. Их (БПЛА ВСУ — ред.) находим, выслеживаем, соответственно, наши же FPV направляем. Соответственно, они их находят, и, соответственно, сбивают. Дистанционным методом, то есть начинка у нас пластид. То есть, они долетают до них и с кнопки с пульта осуществляют подрыв», — сказал офицер ПВО «Днепра».

По его словам, в результате у вражеского БПЛА может отлететь крыло, в результате чего дрон падает.

