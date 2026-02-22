Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал Netflix уволить одного из топ-менеджеров

Американский президент пригрозил последствиями, если на своем посту за поддержку Демократической партии останется бывший советник по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс.

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп призвал компанию Netflix уволить члена совета директоров, бывшего советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс за ее поддержку Демократической партии. Как написал он 21 февраля в Truth Social, стриминговый сервис может столкнуться с негативными последствиями, если топ-менеджер сохранит свой пост.

«Netflix должна немедленно уволить расистку и помешанную на борьбе с Трампом Сьюзан Райс, иначе они столкнутся с последствиями», — написал он, добавив, что Райс не имеет каких-либо талантов или способностей. «Ее власть исчезла и больше никогда не вернется. Сколько ей платят и за что», — добавил глава Белого дома.

Кроме того, глава американской администрации прикрепил к посту скриншот с сообщением правой активистки Лоры Лумер в X, которая написала, что Райс угрожает поддерживающим нынешнюю республиканскую администрацию представителям крупного бизнеса. Она отметила, что член совета директоров Netflix заявляла о том, что Демократическая партия заставит крупные американские компании ответить за свои политические решения в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года и президентских выборах в 2028 году.

Райс с 2009 по 2013 год являлась постпредом США при ООН, а с 2013 по 2017 год занимала должность помощника президента по вопросам национальной безопасности. В администрации Джо Байдена она с 2020 по 2023 год возглавляла Совет по внутренней политике при Белом доме.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше