Трамп призвал Netflix уволить одного из топ-менеджеров

Кроме того, глава американской администрации прикрепил к посту скриншот с сообщением правой активистки Лоры Лумер в X, которая написала, что Райс угрожает поддерживающим нынешнюю республиканскую администрацию представителям крупного бизнеса. Она отметила, что член совета директоров Netflix заявляла о том, что Демократическая партия заставит крупные американские компании ответить за свои политические решения в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года и президентских выборах в 2028 году.