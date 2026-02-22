Telegraph: бывший принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолётах ВВС Британии

Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с финансистом Джеффри Эпштейном на самолётах ВВС Британии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, экс-принц пользовался чартерными рейсами ВВС, чтобы попасть на частные встречи, которые могли включать Эпштейна.
Как утверждают источники, соответствующую информацию правоохранительным органам сообщил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
Ранее в Times писали, что девять служб британской полиции подключились к расследованию по делу американского финансиста.
19 февраля Sky News сообщил, что брата короля Великобритании отпустили из-под стражи.