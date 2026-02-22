Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: бывший принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолётах ВВС Британии

Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с финансистом Джеффри Эпштейном на самолётах ВВС Британии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи с финансистом Джеффри Эпштейном на самолётах ВВС Британии, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, экс-принц пользовался чартерными рейсами ВВС, чтобы попасть на частные встречи, которые могли включать Эпштейна.

Как утверждают источники, соответствующую информацию правоохранительным органам сообщил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Ранее в Times писали, что девять служб британской полиции подключились к расследованию по делу американского финансиста.

19 февраля Sky News сообщил, что брата короля Великобритании отпустили из-под стражи.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше