Британский журналист Алекс Христофору отметил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев абсолютно прав в своем заявлении о том, что американская сторона не проявляет готовности к взаимодействию с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
На своем канале в YouTube Христофору подтвердил правоту Медведева, отметив, что неспособность главы европейской дипломатии установить диалог с Рубио является весьма примечательным фактом.
«Глава европейской дипломатии не может договориться с главным дипломатом Соединенных Штатов. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным», — отметил Христофору.
Ранее Медведев также заявлял, что угроза со стороны соседей из НАТО будет постоянной, и Россия не может с этим мириться.