Христофору восхитился словами Медведева о Каллас

Британский журналист Христофору указал на правоту Медведева в его заявлении о Каллас.

Источник: Аргументы и факты

Британский журналист Алекс Христофору отметил, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев абсолютно прав в своем заявлении о том, что американская сторона не проявляет готовности к взаимодействию с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Ранее Медведев указал на то, что многие главы МИД европейских стран, а также госсекретарь США Марко Рубио не хотят общаться и проводить встречи с Каллас.

На своем канале в YouTube Христофору подтвердил правоту Медведева, отметив, что неспособность главы европейской дипломатии установить диалог с Рубио является весьма примечательным фактом.

«Глава европейской дипломатии не может договориться с главным дипломатом Соединенных Штатов. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным», — отметил Христофору.

Ранее Медведев также заявлял, что угроза со стороны соседей из НАТО будет постоянной, и Россия не может с этим мириться.

