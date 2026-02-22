Трамп призвал Netflix уволить одного из топ-менеджеров и пригрозил компании

Президент США Дональд Трамп призвал компанию Netflix уволить члена совета директоров, бывшего советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс и предупредил о возможных последствиях в случае отказа.
«Netflix должна немедленно уволить… помешанную на борьбе с Трампом Сьюзан Райс», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, если Райс сохранит пост, Netflix может столкнуться с негативными последствиями.
«У неё нет ни таланта, ни навыков — она просто политический халтурщик!», — добавил он.
Ранее Трамп призвал телеканал NBC News незамедлительно уволить критикующего его ведущего Сета Майерса.