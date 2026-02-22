Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник заявил о пути самоликвидации Украины

После государственного переворота 2014 года Украина, действуя в интересах внешних сил, фактически выбрала курс на саморазрушение. Об этом заявил 22 февраля посол по особым поручением МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов», — сказал Мирошник «РИА Новости».

По его словам, Украина превратилась в страну с обострившимися межнациональными противоречиями и площадку для военных испытаний, а население стало ресурсом в вооруженном противостоянии, которое, как он утверждает, координировалось и финансировалось Западом.

«В этот момент Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам», — заключил посол.

Мирошник 20 февраля заявил, что атака беспилотника Вооруженных сил Украины на школу в Энергодаре, где находилось около 600 детей, рассматривается как попытка повлиять на переговорный процесс по украинскому конфликту и создать неприемлемый фон для встреч стран.