«Государственный переворот 22 февраля 2014 года запустил процесс самоликвидации Украины как относительно независимого суверенного государства и его поэтапной трансформации из страны с собственными интересами, населением, экономикой и государственными интересами в набор разномастных ресурсов», — сказал Мирошник «РИА Новости».
По его словам, Украина превратилась в страну с обострившимися межнациональными противоречиями и площадку для военных испытаний, а население стало ресурсом в вооруженном противостоянии, которое, как он утверждает, координировалось и финансировалось Западом.
«В этот момент Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам», — заключил посол.
Мирошник 20 февраля заявил, что атака беспилотника Вооруженных сил Украины на школу в Энергодаре, где находилось около 600 детей, рассматривается как попытка повлиять на переговорный процесс по украинскому конфликту и создать неприемлемый фон для встреч стран.