В России начнут серийное производство многоцелевого октокоптера «Воробей-15»

Он также рассказал о преимуществах аппаратов, построенных по схеме октокоптера. «В первую очередь, данная схема дает возможность использовать серийно выпускаемые двигатели уже в новом качестве. Кроме того, у октокоптера восемь пропеллеров. Если один пропеллер подстрелят, то квадрокоптер падает с вероятностью в 100%. А октокоптер продолжит плохо, но лететь. Это говорит об определенной надежности и эффективности машины», — подчеркнул Братеньков.