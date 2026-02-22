В России начнут серийное производство многоцелевого октокоптера «Воробей-15»

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Серийное производство многоцелевого октокоптера «Воробей-15» для снабжения российских подразделений в зоне СВО стартует в феврале. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор КБ «Спектр» (Новосибирск) Андрей Братеньков.
«На основе разработанного и серийно выпускаемого КБ “Спектр” пропеллера 15×7х3 в феврале в серийное производство выходит транспортный многоцелевой октокоптер “Воробей-15”, способный нести полезную нагрузку весом 15 кг. “Воробей-15” позволит в первую очередь решать логистическую задачу», — добавил Братеньков.
Он также рассказал о преимуществах аппаратов, построенных по схеме октокоптера. «В первую очередь, данная схема дает возможность использовать серийно выпускаемые двигатели уже в новом качестве. Кроме того, у октокоптера восемь пропеллеров. Если один пропеллер подстрелят, то квадрокоптер падает с вероятностью в 100%. А октокоптер продолжит плохо, но лететь. Это говорит об определенной надежности и эффективности машины», — подчеркнул Братеньков.