Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Угадайте, кто доволен»: Орбан и Туск поспорили о помощи Украине

Орбан и Туск поспорили из-за блокировки помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск вступили в спор по поводу финансирования Украины. Публичная дискуссия развернулась в социальной сети X.

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — отметил польский премьер.

Через несколько часов Орбан ответил Туску. Он подчеркнул, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, Украина не может рассчитывать на поддержку со стороны Венгрии.

«Дорогой Дональд, я несу ответственность за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им боль, мой долг — защитить их. Так будет и сейчас», — написал Орбан.

Ранее KP.RU сообщал, что в Будапеште появились билборды, поддерживающие общенациональную петицию против финансирования Украины за счет средств ЕС и венгерских налогоплательщиков. На плакатах изображен Зеленский, просящий деньги.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше