«Угадайте, кто доволен»: Орбан и Туск поспорили о помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Дональд Туск вступили в спор по поводу финансирования Украины. Публичная дискуссия развернулась в социальной сети X.
«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — отметил польский премьер.
Через несколько часов Орбан ответил Туску. Он подчеркнул, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, Украина не может рассчитывать на поддержку со стороны Венгрии.
«Дорогой Дональд, я несу ответственность за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им боль, мой долг — защитить их. Так будет и сейчас», — написал Орбан.
Ранее KP.RU сообщал, что в Будапеште появились билборды, поддерживающие общенациональную петицию против финансирования Украины за счет средств ЕС и венгерских налогоплательщиков. На плакатах изображен Зеленский, просящий деньги.