Генконсул России рассказал без каких мобильных приложений не обойтись в КНР

ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Туристам в Китае практически невозможно обойтись без мобильных приложений WeChat или AliPay, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
«В Китае практически невозможно обойтись без мобильного приложения WeChat или AliPay, которые помогут в решении многих бытовых задач — заказ такси, доставка еды, бронь гостиницы», — сказал дипломат.
Генконсул отметил, что недавно также появилось новое приложение для туристов Nihao China, позволяющее после привязки карт UnionPay оплачивать покупки и проезд в общественном транспорте по QR-коду.