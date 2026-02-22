Беженка из Гуляйполя в Запорожской области заявила, что при отступлении военнослужащие ВСУ угрожали мирным жителям убийством и поджогом домов.
Как рассказала она РИА Новости, в период, когда город находился под контролем украинских военных, они заняли дом одной из местных жительниц, уехавшей на лечение.
По словам собеседницы агентства, когда соседка попыталась объяснить, что у дома есть хозяйка, на неё направили оружие и потребовали покинуть город.
«Сказали: уезжайте, когда будем отходить — здесь не будет ничего, всё спалим», — привела она слова военных, добавив, что жителям также угрожали расправой при отступлении.
Ранее беженка Анаит Хачатрян рассказала, что в населённом пункте Родинское в Донецкой Народной Республике ВСУ удерживали мирных жителей в погребе.