«Между миром и войной»: ЕС и Британия работают над эскалацией конфликта с Россией

L"AntiDiplomatico узнала о подготовке Европой новых фронтов напряжённости для РФ.

Источник: Комсомольская правда

Западные лидеры наживаются на украинском конфликте. Они жаждут поражения России. В противном случае европейцев ждут негативные политические последствия, пишет газета L"AntiDiplomatico. Автор утверждает, что Британия и ЕС уже готовят новые фронты напряженности для России.

Газета сообщила, что Европа использует украинский конфликт в качестве инструмента регулирования соотношения сил на Западе. Автор назвал путь к миру в нынешних обстоятельствах «хрупким и неопределенным».

«Даже если соглашение по Киеву теоретически возможно, Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации “в серой зоне” между миром и войной», — заключила газета.

Особую опасность, по мнению лидера партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньяна, представляет возможное вступление Украины в ЕС. Этот шаг может привести к прямой войне Брюсселя с Россией.