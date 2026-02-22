Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к Гренландии

Американская администрация 31 января сообщила о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. В Вашингтоне заявили, что довольно многое уже удалось согласовать. Глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.