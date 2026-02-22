Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к Гренландии

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп 21 февраля сообщил, что США направят госпитальное судно к берегам Гренландии для оказания медицинской помощи местным жителям.
«В сотрудничестве с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает. Оно уже в пути», — написал он в Truth Social.
21 декабря 2025 года глава Белого дома назначил губернатора Луизианы спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения Лэндри объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.
Американская администрация 31 января сообщила о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. В Вашингтоне заявили, что довольно многое уже удалось согласовать. Глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.