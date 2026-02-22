Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: экс-принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолетах ВВС

Экс-принц Эндрю мог прибегать к услугам военно-воздушных сил Британии для организации личных встреч с Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Карла III, предположительно, использовал самолеты британских ВВС для полетов на встречи с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно данным, опубликованным изданием, экс-принц мог прибегать к услугам военно-воздушных сил страны для организации личных встреч, в числе участников которых иногда оказывался Эпштейн.

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, по имеющимся сведениям, проинформировал об этом правоохранительные органы.

Накануне также стало известно, что арест экс-принца, вероятно, связан не столько с обвинениями в сексуальных домогательствах, сколько с его действиями по разглашению секретной правительственной информации Эпштейну.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше