Telegraph: экс-принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолетах ВВС

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Карла III, предположительно, использовал самолеты британских ВВС для полетов на встречи с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно данным, опубликованным изданием, экс-принц мог прибегать к услугам военно-воздушных сил страны для организации личных встреч, в числе участников которых иногда оказывался Эпштейн.
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, по имеющимся сведениям, проинформировал об этом правоохранительные органы.
Накануне также стало известно, что арест экс-принца, вероятно, связан не столько с обвинениями в сексуальных домогательствах, сколько с его действиями по разглашению секретной правительственной информации Эпштейну.