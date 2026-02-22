Euractiv: затянувшийся проект «стены дронов» выявил проблемы ЕС

Напомним, инициативу о создании «стены дронов» выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также ФРГ, Польша, Финляндия и прибалтийские страны. В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники написало, что эта программа похожа на пиар-акцию, целью которой является сокрытие сведений о тяжёлой обстановке. Собеседники СМИ также обратили внимание на риск ущерба из-за идеи разместить «стену дронов» вдоль восточного фланга Евросоюза.