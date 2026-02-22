Ричмонд
Euractiv: затянувшийся проект «стены дронов» выявил проблемы ЕС

В Европе подчеркнули, что реализация программы «стены дронов» сейчас находится в тупике.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация с реализацией проекта по созданию «стены дронов» в Европе продемонстрировала дисфункцию ЕС и неспособность стран этого объединения координировать свои действия в оборонной сфере, написало издание Euractiv.

«Несмотря на то, что она является флагманским проектом ЕС сейчас она находится в тупике, будучи ослабленной из-за разногласий по вопросам технологий и руководства», — пояснили авторы статьи.

В публикации отмечается, что происходящее указывает на серьёзный раскол в рамках процесса европейского перевооружения.

Напомним, инициативу о создании «стены дронов» выдвинула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также ФРГ, Польша, Финляндия и прибалтийские страны. В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники написало, что эта программа похожа на пиар-акцию, целью которой является сокрытие сведений о тяжёлой обстановке. Собеседники СМИ также обратили внимание на риск ущерба из-за идеи разместить «стену дронов» вдоль восточного фланга Евросоюза.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала инициативу о создании «стены дронов» «очень сырой». Глава правительства республики уточняла, что ни одну из стран Евросоюза на тот момент не уведомили о всех деталях проекта.

