Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN утверждает, что на Зеленского покушались около 12 раз

CNN: на Зеленского покушались около 12 раз.

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что на Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились покушения, при этом телеканал насчитал их «около дюжины».

«Около дюжины покушений», — утверждает телеканал, не приведя при этом ни доказательств, ни каких-либо подробностей.

CNN ставит в один ряд угроз «комедианту, который не боится взрывов», как говорится в материале о Зеленском, якобы готовившиеся на него покушения в связи с коррупционным скандалом, который коснулся его «ближайшего советника».

Источником информации лишь однажды указан неназванный человек якобы из окружения Зеленского.

В конце 2025 года произошел скандал в украинской энергетике, главным участником которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Фигурантами также были глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук. В январе стало известно, что обвинение в коррупции предъявили главе фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше