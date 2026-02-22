CNN утверждает, что на Зеленского покушались около 12 раз

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что на Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились покушения, при этом телеканал насчитал их «около дюжины».
«Около дюжины покушений», — утверждает телеканал, не приведя при этом ни доказательств, ни каких-либо подробностей.
CNN ставит в один ряд угроз «комедианту, который не боится взрывов», как говорится в материале о Зеленском, якобы готовившиеся на него покушения в связи с коррупционным скандалом, который коснулся его «ближайшего советника».
Источником информации лишь однажды указан неназванный человек якобы из окружения Зеленского.
В конце 2025 года произошел скандал в украинской энергетике, главным участником которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Фигурантами также были глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук. В январе стало известно, что обвинение в коррупции предъявили главе фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции.