В Госдуме призвали проводить индексацию пенсий каждые три месяца

Пенсии в России следует индексировать каждые три месяца. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Нам нужно, чтобы индексировали пенсии раз в квартал. Не один раз в год по прошлому году, когда инфляция уже совершенно другая», — сказал он ТАСС.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России с 1 марта увеличат пенсии гражданам, которым в феврале исполнилось 80 лет.
Кроме того, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT о среднем размере пенсий в 2026 году.