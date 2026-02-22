На Бали полиция разыскивает похищенных кураторов украинских колл-центров

Согласно источнику, похищение произошло неделю назад. Пропавших называют одними из наиболее влиятельных координаторов подобных структур. За освобождение одного из них похитители потребовали значительную сумму.
Кроме того, появились сведения о возможной причастности некоторых украинских чиновников к этой деятельности. Среди них упоминается Сергей Лысак, назначенный в октябре прошлого года Владимиром Зеленским главой Одесской военной администрации. Это может свидетельствовать о том, что колл-центры работали с косвенным одобрением властей.
Напомним, на острове Бали неизвестные похитили сыновей двух украинских криминальных авторитетов. Речь идёт об Игоре Комаровском и Ермаке Петровском. Комаровскому удалось сбежать от похитителей, а Петровский остался в заложниках. За его освобождение затребовали выкуп в размере десяти миллионов долларов. Оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических кол-центров.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.