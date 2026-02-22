На Бали полиция разыскивает похищенных кураторов украинских колл-центров

Напомним, на острове Бали неизвестные похитили сыновей двух украинских криминальных авторитетов. Речь идёт об Игоре Комаровском и Ермаке Петровском. Комаровскому удалось сбежать от похитителей, а Петровский остался в заложниках. За его освобождение затребовали выкуп в размере десяти миллионов долларов. Оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических кол-центров.