На Бали полиция разыскивает похищенных кураторов украинских колл-центров

Полиция Бали проводит проверку по факту исчезновения двух граждан Украины, которых связывают с управлением сетью мошеннических колл-центров в Днепре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник.

Источник: Life.ru

Согласно источнику, похищение произошло неделю назад. Пропавших называют одними из наиболее влиятельных координаторов подобных структур. За освобождение одного из них похитители потребовали значительную сумму.

Кроме того, появились сведения о возможной причастности некоторых украинских чиновников к этой деятельности. Среди них упоминается Сергей Лысак, назначенный в октябре прошлого года Владимиром Зеленским главой Одесской военной администрации. Это может свидетельствовать о том, что колл-центры работали с косвенным одобрением властей.

Напомним, на острове Бали неизвестные похитили сыновей двух украинских криминальных авторитетов. Речь идёт об Игоре Комаровском и Ермаке Петровском. Комаровскому удалось сбежать от похитителей, а Петровский остался в заложниках. За его освобождение затребовали выкуп в размере десяти миллионов долларов. Оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических кол-центров.

