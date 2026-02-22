СМИ: в Иране возобновились протесты

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Иранские студенты якобы начали новые антиправительственные протесты, утверждает британская газета Financial Times.
«В первый день нового учебного семестра иранские студенты нескольких университетов устроили антиправительственные протесты, вступив в столкновения с проправительственными группами на территории кампусов», — говорится в материале.
Как утверждает газета, в субботу студенты престижных технологических университетов имени Амира Кабира и имени Шарифа, расположенных в центральном и западном Тегеране, собрались на территории кампуса, скандируя лозунги против иранских властей и высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.
«Протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях с США», — говорится в материале.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.