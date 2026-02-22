Ричмонд
Бывший принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолётах ВВС Британии

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишённый королевских титулов, предположительно использовал ресурсы Королевских военно-воздушных сил для личных встреч с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Источник: Life.ru

«Маунтбеттен-Виндзор использовал чартерные рейсы ВВС Великобритании, чтобы попасть на личные встречи, которые могли включать Эпштейна», — сказано в публикации. По данным источников, правоохранителям об этом факте сообщил бывший премьер-министр Соединённого Королевства Гордон Браун.

Ранее он призывал полицию «срочно» расследовать информацию о том, что Эпштейн переправлял женщин или несовершеннолетних девушек транзитом через Великобританию, организуя пересадку с одного самолёта на другой в аэропорту Станстед. Полиция графства Эссекс уже заявила о начале проверки по этим сообщениям.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает законопроект об исключении бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Карла III, из линии престолонаследия. В настоящее время Маунтбеттен-Виндзор занимает восьмое место в очереди на трон. Исключение Эндрю из очереди на престол поддержали в правящей Лейбористской партии и Шотландской национальной партии. Лидер оппозиционных консерваторов Кеми Баденок призвала дождаться завершения расследования.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
