Сырский признал преимущество ВС России в воздухе из-за баллистических ракет

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российская армия обладает значительным превосходством в воздухе из-за баллистических ракет, сообщает Le Monde.
Сырский подчеркнул, что преимущество российской стороны обусловлено интенсивным применением управляемых авиабомб, а также широким использованием крылатых и баллистических ракет.
Кроме того, Сырский указал на то, что внедрение новых видов вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты, существенно изменило психологический аспект ведения боевых действий.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского во лжи о якобы спасении украинских солдат.