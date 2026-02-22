Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский признал преимущество ВС России в воздухе из-за баллистических ракет

Главнокомандующий ВСУ отметил, что российская армия обладает значительным превосходством в воздухе.

Источник: Аргументы и факты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российская армия обладает значительным превосходством в воздухе из-за баллистических ракет, сообщает Le Monde.

Сырский подчеркнул, что преимущество российской стороны обусловлено интенсивным применением управляемых авиабомб, а также широким использованием крылатых и баллистических ракет.

Кроме того, Сырский указал на то, что внедрение новых видов вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты, существенно изменило психологический аспект ведения боевых действий.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского во лжи о якобы спасении украинских солдат.