Соскин: Зеленский должен вернуть должность экс-мэру Одессы Труханову

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен вернуть Геннадия Труханова на пост мэра Одессы.
В эфире своего YouTube-канала он назвал отстранение Труханова нарушением Конституции.
«Он (Зеленский. — RT) даже не имел права снимать Труханова. То есть это нарушение Конституции было. За такие вещи импичмент положен», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Соскина, Труханов должен заниматься вопросами жизнеобеспечения города, поскольку у нынешнего руководства, как он считает, недостаточно компетенций.
Кроме того, политолог подчеркнул, что городской совет обязан отстаивать право самостоятельно принимать решения, а не ориентироваться исключительно на центральную власть.
14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства из-за якобы наличия у него российского. Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде.
Позднее стало известно, что ему предъявили обвинение в служебной халатности.