Соскин: Зеленский должен вернуть должность экс-мэру Одессы Труханову

Узнать больше по теме

Биография Геннадия Труханова

Геннадий Леонидович Труханов — украинский государственный и политический деятель, долгое время занимавший должность главы Одессы — крупного портового города на юге Украины. Он также был народным депутатом и имеет опыт работы в органах местной власти, пока в 2025 году с ним не приключился скандал.