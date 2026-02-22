Ричмонд
Орбан и Туск вступили в публичную перепалку из-за помощи Украине

Премьер-министр Польши выразил недовольство решением Венгрии блокировать помощь Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск вступили в публичную перепалку по поводу предоставления финансовой поддержки киевскому режиму, сообщило издание Fakt.

Глава правительства Польши выразил недовольство действиями Будапешта и председателя польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского.

«Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — написал Туск на своей странице в социальной сети X*.

Позже премьер-министр Венгрии ответил ему напрямую. Политик обратил внимание на шаги, которые глава киевского режима Владимир Зеленский предпринимает против Будапешта.

«Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан их защищать», — подчеркнул Орбан.

Напомним, 20 февраля глава венгерского правительства обвинил Украину в попытках дестабилизировать ситуацию в Венгрии. Премьер-министр уточнил, что Киев пытается повлиять на внутриполитические процессы в соседней стране и оказать давление на Будапешт. Он добавил, что киевский режим вмешивается в избирательную кампанию, в том числе через поддержку оппозиционной венгерской партии Тиса.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

