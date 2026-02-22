Орбан и Туск вступили в публичную перепалку из-за помощи Украине

Напомним, 20 февраля глава венгерского правительства обвинил Украину в попытках дестабилизировать ситуацию в Венгрии. Премьер-министр уточнил, что Киев пытается повлиять на внутриполитические процессы в соседней стране и оказать давление на Будапешт. Он добавил, что киевский режим вмешивается в избирательную кампанию, в том числе через поддержку оппозиционной венгерской партии Тиса.